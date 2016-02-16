Лос-Анджелес, США, 16 февраля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Бывший 39-й президент США Джимми Картер в возрасте 91 года получил премию Grammy в номинации «Лучший альбом в разговорном жанре» за аудиозапись своей автобиографии A Full Life: Reflections at Ninety («Целая жизнь: размышления в 90 лет»), сообщает ABC News.

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58-я церемония вручения наград Grammy прошла накануне в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Книга бывшего президента вышла в свет в 2015 году. В ней он рассказывает о своей семье, детстве, политической карьере, военной службе и личной жизни.

По мнению критиков, книга написана очень откровенно и с присущим Картеру юмором. Отмечается, что это вторая премия для Картера — в 2007 году он уже получал ее, и тоже за аудаозапись (книга «Наши исчезающие ценности» (Our Endangered Values)).

Напомним, Джимми Картер возглавлял Белый дом с 1977 по 1981 годы. Из ныне живущих экс-президентов США он уступает только Джорджу Бушу — старшему — последний старше Картера на несколько месяцев.

И Картер не первый из глав государства, получивших Grammy — ранее статуэтки удостаивались Билл Клинтон, Барак Обама, Джон Кеннеди и Франклин Рузвельта (Кеннеди и Рузвельт — за аудиозаписи своих речей).