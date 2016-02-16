Москва, 16 февраля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох заочно арестован в России по делу о контрабанде, сообщают «Вести».

brodude.ru Колючая проволока

Бизнесмену и оппозиционеру заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. В настоящее время Альфред Кох проживает за границей.

Уголовное дело по части 1 статьи 226 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей») было возбуждено в апреле 2015 года. По версии следствия, Кох пытался незаконно вывезти из России под видом картины неизвестного художника работу Исаака Бродского. Кох утверждает, что у него изъяли произведение, не имеющее ценности.

Напомним, Альфред Кох с 1996 по 1997 годы возглавлял Госкомимущество России. Потом был заместителем председателя правительства РФ. С этого поста он ушел из-за «дела писателей», по которому на Коха прокуратурой Москвы было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

В декабре 1999 года дело было прекращено по амнистии. В разное время Кох также был генеральным директором холдинга «Газпром-Медиа», председателем совета директоров НТВ, представителем Законодательного собрания Ленинградской области в Совете Федерации.