Пекин, 16 февраля, 2016, 08:34 — ИА Регнум.



5011.net «Дунфэн-21D» (DF-21D)

16 февраля стало известно, что на прошлой неделе прошли учения у ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.

В период новогодних каникул бригада ракетных войск КНР провела тренировку для проверки боеготовности личного состава и техники. В учениях на юге Китая было задействовано 10 ракетных комплексов «Дунфэн-21D» (DF-21D), известные во всем мире как «убийцы авианосцев».

По сценарию учений мобильные комплексы, оснащенные ракетами DF-21D, нанесли удар по предполагаемому противнику, после чего сменили позицию и произвели повторный пуск ракет, пишет «Гуаньча жибао».

Китайские военные специалисты неоднократно выделяли уникальную систему перезарядки ракетного комплекса, позволяющую производить повторный пуск ракет спустя несколько минут.

Профессор Командного училища ракетных войск НОАК Шао Юнлин сообщил, что в настоящий момент Китай обладает сразу двумя типами ракет, способных уничтожить авианосец предполагаемого противника. Обе ракеты (DF-21D и DF-26) дебютировали на параде в Пекине в сентябре 2015 г.

Ракета DF-21D способна нести как ядерный, так и обычный заряд. «Дунфэн-21D» стала первой в мире противокорабельной баллистической ракетой. Дальность полета ракеты составляет 1,5 тыс. км. Для обеспечения целеуказания противокорабельных ракет в 2009—2010 гг. Китай вывел на орбиту ряд спутников.

Ракетные войска НОАК были преобразованы из Второго артиллерийского корпуса в декабре 2015 г. Численность личного состава нового вида войск составляет около 120 тыс. человек.