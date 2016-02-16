Калининград, 16 февраля, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Калининградские блогеры провели акцию протеста против суда над бывшим офицером ВС России Юрием Мелем, задержанным два года назад литовскими спецслужбами по делу о событиях 13 января 1991 года. Протестное мероприятие прошло накануне вечером у Калининградской филармонии, в стенах которой праздновался День восстановления Литовского государства.

Андрей Озерцов Акция протеста у стен Калининградской филармонии

Более десятка молодых людей встали у входа с плакатами, на которых, в частности, было написано: «Верните Меля! Шпрот вам в рот!», «Свободу политзаключённым!», «Нищая Литва празднует в России, потому что дёшево», «Грибаускайте сказала: «Россия — террористическое государство», тогда езжайте праздновать в ИГИЛ!», «Литва — подстилка США и Евросоюза».

Блогеры выстроились так, что гостям вечера пришлось проходить буквально через протестный строй. По словам участников акции, никто из литовских граждан не задерживался у плакатов, стараясь быстро войти в здание.

«Дело Меля — сугубо политическое, — сказал корреспонденту ИА REGNUM организатор акции, председатель сообщества «Калининградский блог-пост» Андрей Омельченко. — И Литва в лучших традициях тоталитаризма наказывает тех, кто не может защищаться. Ведь ей же не выдали никого, чьей экстрадиции она хотела по этому делу. Как в таком случае можно расценивать захват и удержание Меля? Только как арест и судилище по политическим мотивам».

По мнению блогера, создаётся впечатление, что литовцы просто хотят уморить Меля, к слову сказать, больного сахарным диабетом.

«Зачем они его держат за решеткой? Это же не Юрий Мель тогда сам решил сигануть в танк и поехать на нём покататься по Вильнюсу. Ему же был отдан приказ. Если они рассматривают те события, как преступные, то почему они еще не посадили в соседнюю камеру Горбачёва, который только один и мог тогда отдавать подобные приказы? Нынешний адрес Михаила Сергеевича подсказать?»

ИА REGNUM уточняет, что День восстановления Литовского государства отмечается 16 февраля. В этот день в 1918 году на заседании в Вильнюсе новообразованный Совет Литвы провозгласил восстановление «независимого демократического Литовского государства». До этого территория современной прибалтийской республики являлась Виленской губернией Российской империи, а в Первую мировую войны была оккупирована Германией.

Чтобы понять цену тогдашней «независимости», достаточно сказать, что провозгласив в 1918 году «суверенитет», Совет Литвы пригласил на престол… немецкого принца Вильгельма фон Ураха.