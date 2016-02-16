Вашингтон, 16 февраля, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Сотрудники американского Института регенеративной медицины разработали технологию, позволяющую использовать 3D-принтер для копирования отдельных костей и хрящей, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology.

Леонардо да Винчи. Витрувианский человек. 1492

Главной проблемой в вопросе изготовления копий является толщина тканей, позволяющая им питаться кислородом без кровеносных сосудов. Ткань толще 200 микрометров «задыхается» и гибнет.

Учёные создали особый полимер, сохраняющий небольшие просветы между слоями, являющимися основой для выращивания тканей из стволовых клеток. Такая многослойная конструкция, помещенная в живой организм, постепенно наполняется кровеносными сосудами, в то время как полимер постепенно разлагается, заменяясь живой тканью.

В результате получается полноценный трехмерный орган, состоящий из живой ткани и кровеносных сосудов.

Для демонстрации возможностей этой технологии ученые вырастили кость нижней челюсти и ушную раковину человека. Помещенные в тело грызуна «изделия» прижились и обросли кровеносными сосудами.

Говорить о полноценном использовании технологии в медицине ещё рано, но её создатели планируют доработать своё открытие до возможности массового применения в здравоохранении.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало об успешных опытах японских и российских учёных в вопросе использования 3D-печати для создания органов и тканей.