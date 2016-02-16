Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. С 29 февраля авиакомпания «РусЛайн» значительно увеличивает географию полетов из Ростова-на-Дону. Так, новые авиамаршруты свяжут донскую столицу с городами Поволжья, Урала, Татарстана и Кубани. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе воздушной гавани областного центра 16 февраля.

rnd-airport.ru Лайнер авиакомпании «РусЛайн»

Теперь без пересадок три дня в неделю отправиться можно будет в Казань (ранее попасть в столицу Татарстана можно было с пересадкой в Москве. — Прим. ИА REGNUM), Екатеринбург, Самару. Но, возможно, одним из самых востребованных маршрутов станут рейсы в столицу зимней Олимпиады-2014. Пока в течение месяца в Сочи и обратно можно будет улететь трижды в неделю и в удобное время, затем количество рейсов могут увеличить.

В пресс-службе уточнили, что выполняться полёты будут на самолетах Bombardier CRJ-200 пассажировместимостью 50 кресел.

Напомним, что в начале февраля авиакомпании «Таймыр» (NordStar) связала Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Норильск. Авиасообщение осуществляется раз в неделю на лайнерах Boeing 737−800, рассчитанных на 10 человек в салоне бизнес-класса и 162 пассажира в салоне эконом-класса. Также «РусЛайн» в первых числах февраля запустил рейсы в Тюмень. На 50-местных канадских самолётах Bombardier CRJ-200 можно улететь в первый русский город в Сибири дважды в неделю. Стоит отметить, что с января 2016 года дважды в неделю перелёт по тому же маршруту совершает авиакомпания «Ямал».

Отметим, что пассажиропоток международного аэропорта Ростов-на-Дону на внутрироссийских рейсах по итогам 2015 года вырос на 3,3% по сравнению с 12 месяцами 2014-го. Воспользовались маршрутами внутри страны 1 млн 497 тыс. 538 пассажиров. Общий трафик за год превысил показатель в 2 млн человек, но при этом сократился 11,8% в соответствии к 2014 году. Резко сократился показатель пассажироперевозок на международных рейсах — на 36,4%.