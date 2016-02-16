Пекин, 16 февраля, 2016, 06:47 — ИА Регнум.



mil.eastday.com Армия КНР

15 февраля Министерство национальной обороны КНР заявило о начале новой призывной кампании 2016 г. В этом году набор в китайскую армию начался на 2 месяца раньше, чем в прошлом году.

Перед посещением сборных пунктов всем призывникам предстоит пройти онлайн-регистрацию. Граждане КНР, подлежащие призыву в армию, должны пройти регистрацию до 30 июня 2016 г.

После заполнения анкеты молодым людям будет необходимо отнести заявление на поступление на военную службу. После этого специальные комиссии рассматривают вопрос о годности кандидата для прохождения службы, пишет «Цзюньши синьвэнь».

Согласно китайскому закону «О военной службе», в этом году призыву подлежат все мужчины, достигшие 18 лет. Не призванные в этом году могут быть направлены для прохождения военной службы в следующие 4 года.