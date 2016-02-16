Петропавловск-Камчатский, 16 февраля, 2016, 06:11 — ИА Регнум. В отдаленных селах и поселках Камчатки возникли проблемы с банковским обслуживанием. Большинство коммерческих организаций из-за нерентабельности там не работают, обслуживанием пока занимается только Сбербанк, который в последнее время тоже задумывается о закрытии своих филиалов. Вполне возможно вскоре там останутся только киоски с компьютерами для совершения услуг в режиме он-лайн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Особо напряженная ситуация сейчас возникла в Пенжинском районе Корякии — это самый отдаленный северный район региона. Там проживают 2 300 человек, а отделение Сбербанка есть только в райцентре — селе Каменское, в которое люди и едут из всех других сел.

В администрации муниципалитета корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что выплаты заработной платы, денежные переводы, оплата кредитов, коммунальных платежей и других операций, люди осуществляют именно через это отделение. «Население занимает очередь с 6 и 7 утра, отпрашиваясь у руководителей с работы и простаивая в очередях в ущерб рабочему времени, появились множественные обращения и жалобы», — сообщили местные чиновники.

Они уже обратились с просьбой улучшить работу отделения к руководителям Сбербанка на Камчатке, а также направили информационное письмо в Законодательное собрание края. Там корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что накануне обсуждали подобную проблему, но возникшую в селах Мильковского района Камчатки.

«Сбербанк планирует сократить свое присутствие. Для людей это означает ограничения по приходно-расходным операциям — станет в разы сложней и дольше переводить деньги, погашать кредиты, обналичивать заработную плату, то есть вести активную финансовую жизнь», — уточнили в Заксобрании, председатель которого Валерий Раенко попросил представителей банка не спешить с решением о закрытии отделений в поселках. Он пообещал, что законодательная власть региона окажет любую поддержку в пределах своих возможностей, например, поиск подходящих помещений. Представитель Сбербанка Алексей Чванов заверил народных избранников, что организация не собирается бросать жителей глубинки. «Просто так мы не уйдем с территории Мильковского района. Поставили себе задачу обеспечить поселки интернет-киосками с доступом к сервису «Сбербанк он-лайн» и у каждого поставить консультантов для работы с гражданами. Мы наладим доставку автобусами в отделение банка в районном центре для тех людей, кто хочет обслуживаться по старинке. И мы договорились с Почтой России, что она возьмет на себя обслуживание тех клиентов, кто не захочет в таком виде пользоваться нашими услугами. В любом случае переход будет очень плавным, и его этапы мы готовы обсуждать», — сказал Чванов.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, проблема рассматривается и на уровне правительства Камчатки. Там также намерены просить Сбербанк не оставлять поселки края.