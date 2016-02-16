Екатеринбург, 16 февраля, 2016, 05:55 — ИА Регнум.

Третья российско-китайская выставка «ЭКСПО» пройдет в Екатеринбурге с 11 по 15 июля 2016 г. Об этом сообщил представитель оргкомитета мероприятия.

expo-harbin.com Харбинский международный выставочный центр

Впервые крупнейшая российско-китайская выставка пройдет на территории Российской Федерации. До этого все мероприятия проводились в столице провинции Хэйлунцзян г. Харбине.

В рамках 5-дневного мероприятия участники выставки продемонстрируют продукты и технологии в различных областях, в том числе в производстве оборудования, потребительских товаров, освоении ресурсов, развитии сельского и лесного хозяйства, образования, туризма и регионального развития, пишет «Сина синьвэнь».

Выставка «ЭКСПО» является важной платформой для двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Мероприятие будет организовано при содействии Министерства коммерции КНР, правительства провинции Хэйлунцзян и российского Министерства промышленности и торговли.

В 2015 г. прошла вторая российско-китайская выставка «ЭКСПО», участие в которой приняли около 1300 предприятий и компаний из России и КНР.