Нью-Йорк, США, 16 февраля, 2016, 05:30 — ИА Регнум.

Постоянный представитель КНР в Совете Безопасности ООН Лю Цзеи призвал международное сообщество отстаивать цели и принципы Устава ООН.

fmprc.gov.cn Лю Цзеи

Китайский дипломат выступил с речью на открытой дискуссии, основной темой которой стало обсуждение соблюдения принципов Устава ООН в качестве ключевого элемента для поддержания международного мира и безопасности.

«Некоторые принципы, закрепленные в Уставе ООН, такие как уважение национального суверенитета и территориальной целостности, мирное урегулирование международных споров, невмешательство во внутренние дела государства, являются краеугольным камнем современного международного права», — заявил Лю Цзеи.

Представитель КНР в СБ ООН подчеркнул, что мировое сообщество должно твердо отстаивать все принципы Устава ООН для того, чтобы международные отношения стали более демократичными. Дипломат отметил, что международное сотрудничество должно быть расширено, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Мы должны уважать многообразие культур, поддерживать открытость и толерантность», — добавил представитель КНР.

По словам Лю Цзеи, Китай готов сотрудничать с ООН, продолжать защищать международный порядок, в основе которого лежит мирное развитие человечества.