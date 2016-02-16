Москва, 16 февраля, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был бы не против выступить перед Конгрессом США, если бы ему открылась такая возможность. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в интервью телеканалу RT.

rt.com Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

По словам патриарха, ему «приходилось выступать в парламентах, перед правительствами, перед простыми людьми каждое воскресенье» и он «готов обращаться к людям в любых аудиториях».

«Я открыт к такому общению и считаю, что, в принципе, было бы неплохо, если бы такая возможность открылась», — сказал предстоятель РПЦ.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля в кубинской столице состоялась историческая встреча глав Русской православной и Римско-католической церквей, по итогам которой патриарх и понтифик подписали совместную декларацию. Среди тем, которые затронули патриарх Кирилл и папа Римский Франциск, — война на Украине, положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуация с беженцами.