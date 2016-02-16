Сакраменто, США, 16 февраля, 2016, 04:30 — ИА Регнум.



satbookings.com Cаммит АСЕАН

16 февраля президент США Барак Обама выступил с речью на саммите АСЕАН, проходящем в Калифорнии. Обама подчеркнул, что все международные правила и нормы, в том числе свобода судоходства, должны строго выполняться.

«Партнерство США и стран АСЕАН сыграло важную роль в решении общих проблем по широкому кругу вопросов. К их числу относится соблюдение норм международного права в Южно-Китайском море», — сообщил Барак Обама.

По мнению президента США, любой спор должен решаться мирным путем переговоров, а не угрозой применения силы. Переговоры являются единственным справедливым инструментом решения любого конфликта.

Директор Образовательного центра АСЕАН в Пномпене Джозеф Метьюз сообщил, что встреча представителей стран АСЕАН в Калифорнии является демонстративным противопоставлением Вашингтона и Пекина, пишет «Чжунго жибао».

«Безопасность в регионе всегда связана с экономическим процветанием — это факт, который невозможно оспорить. Действия США направлены на дестабилизацию ситуации в акватории Южно-Китайского моря», — добавил Джозеф Метьюз.

Старший научный сотрудник Военно-морского исследовательского института НОАК Чжан Цзюньшэ прокомментировал саммит в Калифорнии. По мнению китайского специалиста, Вашингтону следует воздержаться от дальнейших провокаций в акватории Южно-Китайского моря.

«Страны АСЕАН имеют четкое представление о происходящих процессах в регионе, лидеры стран понимают о возможных последствиях, в случае участия в американских провокациях», — заявил Чжан Цзюньшэ.

В Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входит 10 государств, среди которых 4 страны участвуют в территориальных спорах в Южно-Китайском море.