Саммит АСЕАН в Калифорнии: Вашингтон требует справедливости
Сакраменто, США, 16 февраля, 2016, 04:30 — ИА Регнум.
16 февраля президент США Барак Обама выступил с речью на саммите АСЕАН, проходящем в Калифорнии. Обама подчеркнул, что все международные правила и нормы, в том числе свобода судоходства, должны строго выполняться.
«Партнерство США и стран АСЕАН сыграло важную роль в решении общих проблем по широкому кругу вопросов. К их числу относится соблюдение норм международного права в Южно-Китайском море», — сообщил Барак Обама.
По мнению президента США, любой спор должен решаться мирным путем переговоров, а не угрозой применения силы. Переговоры являются единственным справедливым инструментом решения любого конфликта.
Директор Образовательного центра АСЕАН в Пномпене Джозеф Метьюз сообщил, что встреча представителей стран АСЕАН в Калифорнии является демонстративным противопоставлением Вашингтона и Пекина, пишет «Чжунго жибао».
«Безопасность в регионе всегда связана с экономическим процветанием — это факт, который невозможно оспорить. Действия США направлены на дестабилизацию ситуации в акватории Южно-Китайского моря», — добавил Джозеф Метьюз.
Старший научный сотрудник Военно-морского исследовательского института НОАК Чжан Цзюньшэ прокомментировал саммит в Калифорнии. По мнению китайского специалиста, Вашингтону следует воздержаться от дальнейших провокаций в акватории Южно-Китайского моря.
«Страны АСЕАН имеют четкое представление о происходящих процессах в регионе, лидеры стран понимают о возможных последствиях, в случае участия в американских провокациях», — заявил Чжан Цзюньшэ.
В Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входит 10 государств, среди которых 4 страны участвуют в территориальных спорах в Южно-Китайском море.