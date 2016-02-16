Стамбул, Турция, 16 февраля, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Российские полицейские помогут турецким коллегам обеспечить безопасность на футбольном матче «Локомотив» — «Фенербахче», который должен пройти 16 февраля в Стамбуле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России.

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Запрос в министерство с просьбой прислать группу российских полицейских ранее поступил от правоохранительных органов Турции. Сообщается, что в Стамбул было решено отправить обладающих соответствующим опытом сотрудников московского управления МВД России. По предварительным данным, на матче будут присутствовать до 70 болельщиков российского футбольного клуба.

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Как передавало ИА REGNUM, игроки и тренеры футбольного клуба «Локомотив» уже вылетели в Стамбул, где 16 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Ответная встреча двух команд должна пройти 25 февраля в Москве.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не разводить национальные сборные России и Турции во время жеребьевки Евро-2016. Также не было ограничений для клубов обеих стран во время жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Российско-турецкие отношения резко ухудшились в ноябре минувшего года после атаки ВВС Турции на российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии, выполнявший боевое задание в рамках операции против террористической группировки «Исламское государство».