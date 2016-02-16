Москва, 16 февраля, 2016, 03:27 — ИА Регнум. Минвостокразвития поддержало инициативу депутатов Госдумы от КПРФ, предлагавших разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению беженцев с Украины на территорию Сибири и Дальнего Востока. Как сообщил замглавы ведомства Сергей Качаев, «соответствующая позиция» Минвостокразвития была направлена в ФМС для дальнейшей проработки вопроса, пишет 16 февраля газета «Известия».

Сибирь. Восход

В ответе министерства отмечается, что до 2020 года в Дальневосточном федеральном округе будет создано более 50 тысяч рабочих мест на территориях социально-экономического развития и в инвестиционных проектах, которые могли бы занять украинцы.

«В перечень территорий приоритетного заселения включены Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область», — уточняют в Минвостокразвития.

Напомним, депутат Сергей Обухов в конце минувшего года направил обращения премьер-министру Дмитрию Медведеву, ФМС и Минвостокразвития с просьбой разработать федеральную целевую программу «Добровольное переселение лиц, вынужденно покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока».

В КПРФ напомнили, что 31 октября 2015 года закончился льготный режим пребывания украинцев в России (кроме беженцев из Луганской и Донецкой народных республик). По мнению парламентариев, украинцам, не получившим после этого легальный правовой статус на общих основаниях, можно предложить добровольно переселиться в Сибирь или на Дальний Восток, чтобы ускорить развитие этих территорий.

Отметим, что госпрограммой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» предусмотрено увеличение численности населения региона с нынешних 6,21 млн до 10,75 млн человек. Согласно данным ФМС, в России на сегодняшний день находится около 2,6 млн украинских граждан, в том числе порядка 1,1 млн выходцев с юго-востока страны.