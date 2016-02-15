Анкара, 16 февраля, 2016, 01:53 — ИА Регнум. Турция возлагает на Россию ответственность за атаки на гуманитарные объекты на севере Сирии, в том числе обстрел госпиталя международной организации «Врачи без границ» и детской больницы в городе Идлиб. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте МИД Турции.

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В нём отмечается, что несколько дней назад на заседании Международной группы поддержки по Сирии в Мюнхене была поставлена задача скорейшего прекращения огня, однако «Россия стремится к дальнейшему углубления гражданской войны в Сирии».

В турецком ведомстве подчёркивают, что последние обстрелы гуманитарных объектов в Сирии чётко попадают под определение «военного преступления» в международном праве. Заявляется, что если подобные действия не будут прекращены, Москвы неизбежно столкнётся с «серьёзными последствиями».

Как передавало ИА REGNUM, больница в сирийском городе Идлиб, в которой работали медики из «Врачей без границ» (MSF) была разрушена 15 февраля в результате авиаудара. Погибли семь человек, из них пять пациентов, санитар и охранник госпиталя. Восемь врачей числятся пропавшими без вести.

MSF обвиняет в уничтожении госпиталя сирийские правительственные силы. Турецкий премьер Ахмет Давутоглу обвиняет в этом Россию. США заявили, что в уничтожении госпиталя виноват президент Сирии Башар Асад и «его союзники». Но никто из них не привёл никаких доказательств.

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