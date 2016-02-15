Брюссель, 16 февраля, 2016, 01:13 — ИА Регнум. Евросоюз по-прежнему обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии и напоминает, что отношения ЕС с Белоруссией должны быть основаны на общих ценностях, в частности — на уважении прав человека, демократии и верховенства права. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС по иностранным делам, опубликованному по итогам рассмотрения 15 февраля в Брюсселе «белорусского вопроса».

ИА REGNUM

Совет ЕС оценил действия официального Минска, «предпринятые в течение последних двух лет, которые способствовали улучшению взаимоотношений Евросоюза и Белоруссии». В частности, отмечено инициативное участие официального Минск в программе ЕС для постсоветских республик «Восточное партнерство», в промежуточном этапе программы модернизации двусторонних отношений, в возобновлении диалога по правам человека, в начале переговоров по упрощению визового режима и реадмиссии, а также другие шаги. «Совет также оценивает конструктивную роль Белоруссии в регионе», — сказано в документе. В нём отмечено также «освобождение всех оставшихся политзаключенных 22 августа 2015 года» и отсутствие насилия в ходе президентской кампании 2015 года. Также учтено «общее состояние отношений между ЕС и Белоруссией». Следствием всего этого стало решение совета ЕС в октябре 2015 на четыре месяца приостановить действие ограничительных мер.

Согласно постановлению, 15 февраля «Совет решил, что ЕС не будет продлевать ограничительные меры в отношении 170 лиц и трех компаний, в отношении которых применялось действие ограничительных мер». В то же время решено, что «будут продлены на 12 месяцев эмбарго на поставки оружия и ограничительные меры в отношении четырёх лиц, указанных в списке в связи с нерешенной проблемой исчезновения двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста».

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В связи с парламентской кампанией 2016 года в Белоруссии Совет призвал официальный Минск безотлагательно принять ранее сделанные рекомендации, составленные на основе окончательного отчета ОБСЕ БДИПЧ по итогам президентской кампании 2015 года (правовые и процедурные аспекты). Вместе с тем «Совет осуждает применение смертной казни в Белоруссии и, в частности, осуждает два недавно исполненных смертных приговора, и призывает белорусские власти ввести мораторий в качестве первого шага к ее отмене».

Напомним, норма о смертной казни соответствует белорусскому законодательству, применяется в США и во многих других странах мира и официальный Минск никогда не брал на себя обязательств отменить смертную казнь. Наличие смертной казни никогда не считалось признаком наличия или отсутствия демократии. Тем не менее, во многих странах Европы смертная казнь либо отменена, либо действует мораторий на её применение (например, в России).

«Совет вновь призывает к восстановлению гражданских и политических прав бывших политических заключенных и подчеркивает необходимость обеспечения свободы собраний и объединений, в том числе разрешений на регистрацию политических и общественных организаций. Совет подчеркивает важность активного участия гражданского общества в создании социально-экономического благополучия страны, и призывает белорусские власти позволить гражданскому обществу принимать более активное участие в обсуждении государственной политики. Совет также призывает белорусские власти ликвидировать все препятствия для обеспечения свободы и независимости СМИ, в том числе путем регистрации новых СМИ и аккредитации журналистов. Совет также призывает Белоруссию уважать права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Совет будет продолжать внимательно следить за ситуацией в данной сфере», — сказано в документе.

Власти Белоруссии удостоились похвалы за возобновление диалога с ЕС по проблематике прав человека между ЕС и Белоруссией и были призваны сотрудничать в правозащитной сфере с представителями гражданского общества. Также обращено внимание официального Минска на необходимость признания решений ООН, в том числе по рекомендациям и признанию полномочий спецдокладчика СПЧ ООН по правам человека в Белоруссии Миклоша Харасти.

Совет призвал власти постсоветской республики активизировать сотрудничество с Советом Европы с целью оформления полноправного членства Белоруссии в данной организации. Также подтверждена готовность Евросоюза оказать Белоруссии помощь в выполнении ею своих обязательств в вопросах демократизации и полного соблюдения прав человека.

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Евросоюз подтвердил готовность осуществлять «дальнейшие шаги по укреплению политических отношений и секторального сотрудничества в соответствующем контексте». Также в Брюсселе решили ускорить осуществление мер, направленных на укрепление сотрудничества между ЕС и Белоруссией в ряде вопросов торгово-экономического сотрудничества и оказания помощи с целью модернизации Белоруссии и её экономики. При этом отмечена перспектива вступления постсоветской республики в ВТО и в сотрудничества с международными финансовыми институтами, в частности — ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития).

ЕС призвал власти Белоруссии «ускорить столь необходимые экономические реформы», отметив при этом, что необходимость «уважать универсальные основные свободы, верховенство закона и права человека останутся ключевыми для формирования будущей политики ЕС по отношению к Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, помимо санкций, ограниченных 15 февраля по итогам заседания СМИД ЕС, Евросоюз применяет к официальному Минску ряд других санкций. В частности, за преследование независимых профсоюзов Белоруссия лишена режима наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. Однако такой режим действует в отношении многих других стран, где о соблюдении прав человека и «европейских стандартов демократии» можно вести речь только при существенных оговорках.