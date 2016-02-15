Бухарест, 16 февраля, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Председатель венгерской националистической партии «Йоббик» Габор Вона дал интервью румынскому телеканалу Digi24, в котором назвал Россию защитником истинных европейских ценностей и высказался за автономию и право на самоопределение для венгров Трансильвании.

Иоахим Эйтевал. Битва богов с титанами. 1600

Вместе с тем венгерский политик считает румыно-венгерский конфликт отчасти искусственным. «Нас используют в играх великих держав. Сегодня мы можем наблюдать признаки этого явления. В частности, я думаю, крупные державы используют румыно-венгерский конфликт, чтобы двигать нами, как пешками, на их шахматной доске. Они углубляют и обостряют наши конфликты, настраивают нас друг против друга, и вместо мирного сосуществования румыно-венгерские отношения становятся полем боя. Я вижу это, и это меня беспокоит. Я считаю, что внешняя политика Венгрии, как и Румынии, должна быть очень открытой, если мы хотим избежать серьезных конфликтов», — сказал он.

Габор Вона также выразил опасение, что «США и Россия не смогут и далее держать под контролем свой конфликт, и на самом деле, учитывая вышесказанное, нам есть чего бояться». «Есть ощущение, что все происходящее в Трансильвании — это, прежде всего, проблема не между венграми и румынами, но борьба между США и Россией», — заявил политик.

При этом он подчеркнул, что партия «Йоббик» не скрывает, что поддерживает автономию для венгров Трансильвании. «Мы считаем, что венграм Трансильвании и особенно венграм Секуйского края (непризнанное Бухарестом территориальное образование, включающее в себя три уезда Румынии, Харгита, Ковасна и Муреш, где процент венгров выше, чем румын — прим. ИА REGNUM) должно быть предоставлено право на самоопределение. И никто не должен бояться, что это будет действием против Румынии, это делается во благо венгерской общины. Историческое примирение, условием для которого является самоопределение, — это поможет нам вместе решить проблемы будущего. Пока мы не можем решить наши собственные проблемы, мы не можем браться за общие проблемы. Мы застряли в этом постоянном конфликте, и крупные державы этим пользуются, и это не хорошо», — подвел итог Габор Вона.

Справка ИА REGNUM :

Трансильвания до 1918 года была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами-победительницами в Первой мировой войне, потеряв таким образом 2/3 территории и населения. Сегодня в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% населения страны. Основная часть венгерского меньшинства проживает на территории Трансильвании и имеет самоназвание секуи.

5 сентября 2009 года прошедший в городе Одорхейул Секуеск съезд представителей местных органов власти Секуйского края провозгласил создание Секуйской автономии, в которую вошла большая часть территории уездов Ковасна, Харгита и Муреш. На съезде были утверждены гимн, флаг, герб и административная карта новообразованной Секуйской автономии.

12 марта 2010 года в городе Сфынту Георге состоялся второй съезд мэров и советников Секуйского края. Главным решением участников съезда стало придание венгерскому языку официального статуса на региональном уровне. Со своей стороны центральные органы власти Румынии не признали законности решений обоих съездов.

В самой Венгрии в 2010 году было принято и вступило в силу 1 января 2011 года новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, которое предоставляет им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.