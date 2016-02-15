Брюссель, 16 февраля, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам отрицает наличие глобальной конфронтации между Европой и Россией. «Я не увидела климат холодной войны в эти последние дни», — заявила Федерика Могерини после Мюнхенской встречи.

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Комментарий Могерини последовал после выступления российского премьера на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля Дмитрий Медведев заявил: «Можно сказать и резче: мы скатились по сути во времена новой холодной войны». Глава внешнеполитического ведомства ЕС призывает все стороны сирийского соглашения соблюдать обязательства.

15 февраля Могерини встретилась в Брюсселе с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом. Иранский министр также отрицает военное решение конфликта в Сирии. Он отрицает то, что «поручители» президента Башара Асада, включая Иран, эксплуатируют дипломатию для усиления позиций на земле.

«Мы не пытаемся использовать дипломатию, чтобы выиграть что-то, но в то же время люди не могут использовать дипломатию для предоставления живого щита аль-Нусре и ИГИЛ», — сказал Зариф. Он также отметил, что речь идет об «остановке военных действий, а не о паузе».

Немецкий министр иностранных дел Франк Вальтер Штайнмайер тоже подчеркивает необходимость режима прекращения огня. «Это касается военных операций России и сирийского режима вокруг Алеппо и последних атак Демократического союза в северной Сирии. Перед лицом этой ситуации Турция тоже должна проявить сдержанность», — отметил он.