Москва, 15 февраля, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Внутри заголовков и новостей

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Избежать инерционного сценария развития российской экономики можно будет в случае резкого роста стоимости нефти, либо в случае проведения глубоких структурных реформ в экономике, не ограничиваясь топливно-энергетическим сектором, считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

«Самое пристальное внимание должно быть сфокусировано на опережающий рост производительности труда, однако направленные на это меры могут оказаться достаточно болезненными для населения. Не обойтись и без привлечения иностранных технологий и инвестиций, для чего должен быть существенно улучшен инвестиционный климат, независимость судов, защита прав собственности, снижены бюрократические и административные барьеры», — полагает эксперт.

Читайте подробнее: «Избежать застоя в экономике России помогут реформы»

Правила предоставления субсидий региональным авиаперевозчикам недоработаны. Они предусматривают субсидирование региональных перевозок и формирование региональной маршрутной сети. Вместе с тем российским законодательством эти понятия не установлены, как и критерии формирования региональной маршрутной сети, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Правила содержат перечень из 415 населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных районах, перевозки в которые являются приоритетными. Однако в 165 из указанных населенных пунктов воздушная перевозка невозможна, так как там отсутствуют аэродромы и посадочные площадки. Как показала проверка, субсидируемые перевозки осуществлялись только в 11 населенных пунктах.

Доля бюджетных средств в общих доходах авиакомпаний от осуществления перевозок по субсидируемым маршрутам в 2014 г. составила 52%; в 2015 г. — 50,5%.

Читайте подробнее: СП РФ: Правила предоставления субсидий авиаперевозчикам недоработаны

С 15 февраля АвтоВАЗ переведен на четырехдневную рабочую неделю, такой рабочий режим будет действовать до 15 августа

Ранее президент АвтоВАЗа Бу Андерссон завил, что «Заработная плата будет снижена на 20% с 15 февраля. График работы руководства предприятия остается прежним — 7/24», — цитирует руководителя пресс-центра ОАО «АвтоВАЗ» Сергея Ильинского издание самарского облправительства «Волга ньюс». Он также подтвердил информацию о переводе на сокращенный рабочий график всех служб и подразделений автозавода.

Читайте подробнее: Работников АвтоВАЗа перевели на четырехдневную рабочую неделю

Оптимизация количества госслужащих в Ростовской области продолжается. Так, с 1 апреля текущего года на 10% могут поредеть ряды депутатов Законодательного собрания Ростовской области. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании донского парламента 18 февраля.

Согласно законопроекту, вместо 119 сотрудников парламента на местах останутся только 107 «штатных единиц». Если предлагаемые изменения в пункт 2 постановления регионального парламента от 30 мая 2003 года № 69 «О структуре Законодательного собрания Ростовской области и штатной численности аппарата Законодательного собрания Ростовской области» будут одобрены, то документ подпишет спикер областного парламента Виктор Дерябкин.

Читайте подробнее: Штат донского парламента планируют сократить на 12 человек

Правительство намерено принять комплекс мер по поддержке отечественной строительной отрасли, сообщил зампред правительства РФ

Уход с рынка турецких строительных компаний создаст дополнительный спрос на услуги отечественных строителей и проектировщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Козак в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Строительный рынок в настоящее время в РФ достаточно конкурентен, зарегистрировано, по данным Росстата, 480 строительных организаций», — отметил Козак. По его словам, они вполне в состоянии заместить работу турецких компаний. «Есть достаточно много сильных, профессиональных компаний, которые строят не хуже, чем это делают турецкие компании. В принципе, следствием этого ухода будет дополнительное увеличение спроса на услуги отечественных строителей и проектировщиков», — сказал Козак.

Читайте подробнее: Уход турецких компаний увеличит спрос на российских строителей — Козак

Вместо дешевых кредитов и инвестиций в производство Банк России предлагает населению отказаться от телевизоров и стиральных машин.

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским гражданам вести себя рационально в период кризиса. Об этом он заявил сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции о финансовой грамотности.

«Если идет экономический спад, население должно реагировать рационально, а не покупать по несколько телевизоров и несколько стиральных машин. Оно должно понимать, что завтра может потерять рабочее место, поэтому склонность к сбережениям здесь должна превалировать над склонностью к потреблению», — заявил Швецов.

Читайте подробнее: Центробанк посоветовал гражданам России копить деньги

В России фактически стартовали праймериз «Единой России» — процесс предварительного голосования, призванный расширить конкурентную линейку депутатов правящей партии на выборах в Госдуму VII созыва. 15 февраля начали свою работу региональные штабы по приему заявлений от кандидатов, намеренных принять участие в праймериз.

Ямалец стал первым в списке праймериз из Уральского федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Единой России». С 15 февраля стартовал прием документов от желающих принять участие в общефедеральном предварительном партийном голосовании (праймериз) для последующего выдвижения от «Единой России».

Читайте подробнее: Депутат с Ямала стал первым в списке праймериз от УрФО

Руководители четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — разработали схему сохранения на будущих выборах в Думу своего актива, сообщают «Известия» 15 февраля.

Межпартийное соглашение предполагает «гарантированное» избрание 10 кандидатов от каждой из партий в одномандатных округах. В рамках «договора четырех» каждая из партий закрепляет за собой по 10 округов, в которых другие участники соглашения не будут выдвигать своих кандидатов. Однако эти договоренности не распространяются на непарламентские партии, поэтому нельзя сказать, что выборы в этих округах могут пройти на безальтернативной основе, отмечают «Известия».

Руководство «Справедливой России» ведет переговоры с другими партиями и Общероссийским народным фронтом о «разведении» по разным одномандатным округам сильных кандидатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщил сегодня ТАСС замруководителя фракции справороссов, секретарь президиума Центрального совета партии Александр Бурков, куратор подготовки к выборам в «Справедливой России».

«Какие-то переговоры ведет Сергей Миронов с ОНФ и соответственно с другими партиями», — отметил Александр Бурков.

По его словам, позиция руководителя партии такова, что «есть круг людей в Думе, которые являются сильными профессионалами, такие как Жорес Алферов (КПРФ), Галина Хованская («Справедливая Россия»)».

«В целях сохранения профессионалов в следующей Думе, наверное, есть смысл рассмотреть возможность развести их (по разным округам), чтобы преемственность сохранялась», — отметил Бурков. При этом у партии нет задачи «облегчить кому-то выборы», подчеркнул справоросс.

В руководстве «Единой России» подтвердили факт проведения консультаций с другими политическими силами по поводу выдвижения кандидатов в одномандатных округах.

«Еще раз хочу обозначить, что «Единая Россия» проводит предварительное голосование по всем без исключения 225 одномандатным округам, и мы можем выдвинуть по каждому округу сильного кандидата. Но при этом мы считаем, что парламентские партии имеют возможность вести диалог для того, чтобы сохранить в Госдуме сильных экспертов, а значит, избежать на округах, где они избираются, столкновения друг с другом», — написал на своей странице в социальных сетях в понедельник секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Читайте подробнее: Межпартийное соглашение «большой четверки» — мнения политиков

«Межпартийное соглашение» делается для того, чтоб развести наиболее сильных конкурентов. речь не идет о том, что кто-то сдает или «сливает» какой-то округ. Просто есть ряд округов, в которых против наиболее сильных конкурентов не будут выставлены «тяжеловесы» от других партий, считает политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин. По словам политолога, где-то конкуренция будет сильнее, где-то конкуренция будет слабее, где-то будут выставлены кандидаты не из «первой линейки».

«Партии договариваются, потому что у руководства партий есть понимание, что в их депутатских корпусах есть сильные профессионалы, и нет смысла сталкивать их лбами друг с другом. Тогда кампания будет жестокая, жесткая, и не факт, что кто-то из этих тяжеловесов тогда попадет в Госдуму VII созыва. В остальном будут проводиться обычные одномандатные кампании, и следует помнить, что у нас, помимо парламентских партий, есть еще 10 непарламентских, которые могут без сбора подписей выдвигать одномандатников», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

Читайте подробнее: Политолог Павел Данилин одобряет «межпартийное соглашение» думских партий

«Я думаю, «большая четверка» сможет договориться о межпартийном соглашении, хотя сегодня Иван Мельников (КПРФ) и Александр Бурков («Справедливая Россия») все отрицали. Но мне кажется, в данном случае они не представляют свои партии, а представляю самих себя. Они следуют рекомендациям тех политтехнологов, которые советуют все отрицать. Хотя, на мой взгляд, следовало бы говорить о том, что парламентская оппозиция смогла добиться уступок от правящей партии, и занять определенную наступательную позицию, — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. — Я думаю, что коммунисты и эсеры не хотели бы, чтоб эта тема широко обсуждалась, это мешает им изображать оппозиционность. При этом понятно, что хочется «и невинность соблюсти, и капитал приобрести», и сохранить целый ряд людей в Госдуме, причем не только по партийным спискам, но и через округа. С моей точки зрения, это вполне разумное желание. Политика — искусство возможного, искусство договоренностей и компромисса».

Читайте подробнее: «Большая четверка» сможет договориться — политолог Константин Калачев