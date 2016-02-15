Ижевск, 15 февраля, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Если не будет увеличен тариф на холодное водоснабжение, муниципальное предприятие «Ижводоканал» может оказаться на грани банкротства. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Соловьев, комментируя планирующийся с июля 2016 года рост тарифа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Удмуртии.

Alex Brown Водопроводные краны

По словам Соловьева, дополнительные финансы должны пойти, в первую очередь, на ремонт системы водоснабжения в городе и на модернизацию оборудования на «Ижводоканале». «Считаю, что рост тарифа на холодное водоснабжение вполне оправдан», — отметил глава республики, добавив, что даже при увеличении тарифа цена на воду для ижевчан останется самой низкой как среди городов республики, так и в разрезе регионов Приволжского федерального округа.

В свою очередь министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин сообщил, что рост тарифа составит 4,3%. В Ижевске стоимость увеличится с 13,43 рубля за кубометр до 13,97 рубля за кубометр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле прошлого года тарифы в сфере ЖКХ в Удмуртии уже увеличивались, как и во многих регионах РФ. В тот период тариф на холодное водоснабжение вырос на 10,5%, водоотведение подорожало на 10,64%. Кроме того, повысился тариф на горячую воду на 8,98% и отопление — на 8,5%.