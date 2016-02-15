Саранск, 15 февраля, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Верховный суд Мордовии вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца села Белозерье Ромодановского района республики, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании. Ему заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.208 УК РФ («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судебного органа.

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По информации пресс-службы, мужчина в 2007 году присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований в Афгано-Пакистанской зоне, действующих против вооруженных сил НАТО. После чего, не позднее 2013 года вступил в одно из незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирии, где принимает участие в боевых действиях против регулярной армии Сирийской Арабской Республики.

Отмечается, что мужчина находится на территории Сирии до настоящего времени.

Напомним, в сентябре прошлого года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призывал лишать гражданства лиц, примкнувших к боевикам в Ираке и Сирии. «Лишение гражданства резко остановит отток молодежи, — предположил Евкуров. — Насколько я знаю, проект закона существует, и надеюсь, он будет принят».

Однако председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас тогда отверг эту позицию, сославшись на основной закон страны. «Предложения о лишении гражданства России граждан, которые совершили любые преступления, являются противоречащими конституции», — отметил он.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, жители многих регионов России примкнули к незаконным вооруженным формированиям. В частности, в Астраханской области в 2015 году возбуждено шесть уголовных дел по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы до 10 лет. «Всего на территории Сирии воюют на сегодняшний день более 70 астраханцев. Нам они четко известны, они находятся под контролем», — заявил начальник регионального управления МВД Олег Агарков.

В январе 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в особом порядке рассмотрел дело жителя Калмыкии Халидина Халилова. Известно, что Халилов прибыл на территорию Сирии и с августа 2013 года по июнь 2015 года принимал участие в составе незаконного вооруженного формирования «Джейш аль — Мухаджирин валь-Ансар», которое среди прочих террористических группировок участвовало в боевых действиях против правительственных Вооруженных Сил Сирии. Также он пытался завербовать в состав исламистской группировки и других россиян.

В Дагестане возбуждены уголовные дела в отношении девяти местных жителей за преступления террористической направленности. В зависимости от роли каждого подозреваемые обвиняются в склонении и вербовке лиц к совершению преступлений террористической направленности, прохождению обучения в целях террористической деятельности, участию в незаконном вооруженном формировании. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подтвердил, что около 600 жителей республики выехали в Сирию и воюют в рядах боевиков. По словам главы республики, численность бандитского подполья в самом Дагестане составляет 30−40 человек. Однако есть еще огромное количество людей, которые могут примкнуть к подполью и «находятся в пограничном состоянии», считает Абдулатипов.

В феврале текущего года житель поселка Исламей Баксанского района Кабардино-Балкарии признался в оказании помощи боевикам. По его словам, летом 2013 года он предоставлял жилье, обеспечивал продуктами питания, организовывал скрытое передвижение четверым участникам бандформирования, которые в июле того же года были уничтожены в ходе спецоперации.