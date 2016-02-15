Ереван, 15 февраля, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты уважают суверенное право Азербайджана поднимать в региональных и международных организациях вопросы, связанные с Нагорным Карабахом. Об этом заявили в Госдепартаменте США в ответ на вопрос азербайджанского агентства «Туран» о роли помощника госсекретаря США Виктории Нуланд в провале антиармянской резолюции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). «Приемлемым для сторон форматом переговоров является Минская группа. Мы надеемся, что стороны будут привержены мирному урегулированию и продолжат тесное сотрудничество с посредниками», — уточнили в Госдепе США, передает радио «Свобода».

www,state.gov Виктория Нуланд

Запрос касался заявления избранного от штата Калифорния конгрессмена-демократа Адама Шиффа, которое тот озвучил в эфире одной из армянских телекомпаний США, отметив активную роль Виктории Нуланд в провале в ПАСЕ одной из двух резолюций, содержащих антиармянские формулировки. «И один из послов, занимающихся этим регионом, с которым я говорил перед голосованием, и Виктория Нуланд активно работали против принятия этой резолюции. Насколько мне известно, борьба была довольно жаркой. Честно говоря, я очень рад, что эта резолюция провалилась», — в частности, заявил Шифф.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что выясняется степень участия помощника госсекретаря США Виктории Нуланд в непринятии в ПАСЕ резолюции по Нагорному Карабаху. По его словам, посольству Азербайджана в Вашингтоне поручено изучить этот вопрос. «Посольство выясняет данный вопрос. После того как станут известны результаты, будет сделано заявление», — заявил глава МИД Азербайджана 11 января.

Госдепартамент США ответил на запрос официального Баку, не уточнив, однако, роль помощника госсекретаря Виктории Нуланд в провале антиармянской резолюции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как передавало ИА REGNUM, в конце января на пленарном заседании ПАСЕ обсуждались две резолюции, содержащие неприемлемые для армянской стороны формулировки и подготовленные на основе доклада британского депутата Роберта Уолтера «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» и доклада боснийского депутата Милицы Маркович «Жители приграничных районов Азербайджана умышленно лишены питьевой воды». Первую из двух резолюций ПАСЕ отклонила.

Против принятия этих резолюций высказались и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в совместном заявлении призвав ПАСЕ не делать шагов, которые могут усложнить продолжающийся переговорный процесс по мирному урегулированию карабахского конфликта.