Кишинёв, 15 февраля, 2016, 21:16 — ИА Регнум. В рамках 52-й Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Молдавии Андрей Галбур провел беседу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, была достигнута договоренность провести полноценную двустороннюю встречу по случаю заседания министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится в Москве в апреле текущего года.

Флаг Молдавии

В ходе беседы в Мюнхене Галбур и Лавров «обсудили несколько актуальных вопросов двусторонней повестки дня и выступили за возобновление межминистерских политических консультаций на уровне заместителей министров, подписание нового плана консультаций между министерствами иностранных дел и возобновление переговоров по двусторонним соглашениям о миграции рабочей силы, борьбе с незаконной миграцией и разработку межгосударственной программы по гуманитарному сотрудничеству».

В рамках Мюнхенской конференции глава молдавской дипломатии также встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд. Стороны обсудили приоритеты молдавского правительства и политическую ситуацию в Молдавии.

Нуланд высказалась за «ускорение реформ» в Молдавии, борьбу с коррупцией и восстановления порядка в финансово-банковском секторе Молдавии. Американский дипломат призвала молдавские власти к «полнейшей мобилизации усилий для решения насущных проблем страны и урегулирования общественно-политической ситуации».

В Мюнхене Андрей Гулбур также встретился с главами МИД Украины, Армении, Словакии и Латвии. В ходе беседы с главой украинской дипломатии Павлом Климкиным обсуждались вопросы «сепаратистских конфликтов» между Молдавией и ПМР и Украиной и Новороссией. Стороны высказались за «сопряжение усилий всех международных участников переговорного процесса для идентификации мирных решений конфликтов, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности двух соседних государств».

Тема молдавско-приднестровского конфликта затрагивалась и на встрече Галбура с советником по вопросам внешней политики канцлера Германии Ангелы Меркель Кристофом Хойсгеном. Германский дипломат подтвердил готовность Германии, в своем качестве действующего председателя ОБСЕ, способствовать переговорному процессу в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели — прим. ИА REGNUM) для идентификации политического решения конфликта на Днестре.

Молдавская тема была затронута и в выступлении с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По его словам, Молдавия находится «на грани национального кризиса». Это, как и события на Украине и нестабильность на Балканах, по мнению Медведева, является следствием политики Евросоюза, который вместо заявленного «пояса друзей» по периметру своих границ создал «зону отчуждения, череду локальных конфликтов и экономических неурядиц и на восточном, и на южном фланге европейского соседства». «Я имею в виду и Украину, и Молдавию, и Ближний Восток, и север Африки, Ливию и Сирию. Итоги — эти регионы теперь наша общая проблема», — подвел итог Медведев.