Москва, 15 февраля, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Российский «Газпром» обвинил «Нафтогаз Украины» в несанкционированном оседании на украинской территории Украины объемов газа на сумму $5,861 млн. Российская компания ожидает вынесение решения арбитража до конца января 2017 года, сообщается в отчете «Газпрома», опубликованном сегодня, 15 февраля.

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«Нафтогаз Украины» завалил Стокгольмский арбитраж исками к российскому «Газпрому». 13 октября украинская компания подала иск в арбитраж с требование обязать «Газпром» выплатить «компенсацию» за непредоставленные для транзита объемы газа в сумме $3,2 млрд.

Также «Нафтогаз» требует изменить транзитный тариф в действующем контракте, при этом украинская компания хочет изменять тариф каждый раз, когда это заблагорассудится политикам в Киеве.

Сперва общая сумма требований «Нафтогаза» к «Газпрому» составляла $6,2 млрд. К 30 апреля 2015 года, когда украинцы подали исковое заявление, сумма требований возросла до $11−16 млрд.

В ответ «Газпром» подал встречное исковое заявление, в котором просит взыскать с «Нафтогаза» сумму в $5,861 млн за несанкционированно осевшие на территории Украины объемы газа.

Устные слушания по делу запланированы на конец сентября 2016 года, вынесение решения арбитрами планируется до конца января 2017 года, сказано в отчете «Газпрома».