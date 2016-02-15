Екатеринбург, 15 февраля, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Павел Астахов взял дом-интернат по улице Ляпустина в Екатеринбурге и ситуацию с дальнейшим развитием учреждения на личный контроль. Об этом уполномоченный по правам ребёнка России заявил в ходе брифинга во время официального визита в Свердловскую область, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

jan Sefti

Павел Астахов сообщил, что будет курировать ситуацию, возникшую в доме-интернате на улице Ляпустина. По его мнению, в интернате необходимо создать родительский совет, попечительский совет, волонтёрскую организацию на постоянной основе, а также ресурсный центр по поддержке детей-инвалидов.

В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил уполномоченного по правам ребёнка, что региональные власти будут держать ситуацию в интернате на контроле и оказывать содействию развитию учреждения.

Напомним, что детский омбудсмен во время рабочего визита посетил в Екатеринбурге дом-интернат, в котором 11 января трагически погибла 8-летняя девочка. Уполномоченный по правам ребёнка выложил на своей странице в социальной сети фотографии ванны, в которой в начале года утонула девочка. Павел Астахов сообщил, что после трагедии интернат приобрёл специальное устройство для купания детей с ограниченными возможностями.

«Здесь нужно преодолеть эту череду невзгод. Надо просто поломать ситуацию, вдохнуть новую жизнь в это учреждение», — заявил Павел Астахов. Также он предложил журналистам делать хорошие репортажи о жизни детей-инвалидов в интернате.