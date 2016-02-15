Анкара, 15 февраля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Представитель МИД Турции Танью Билгич заявил, что Турция шокирована реакцией администрации США на обстрелы курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает «террористическим организациями». Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

ИА REGNUM Турция vs Курды

«Мы были в шоке перед лицом замечаний представителя Госдепартамента США Джона Кирби, который, по-видимому, приравнял союзную Турцию к террористической организации PYD», — заявил Билгич журналистам.

Заявление представителя турецкого МИД — ответ на призыв Госдепа прекратить обстрел солдат боевого крыла партии Демократический союз (PYD).

Ранее Джон Кирби заявил: «Мы видели сообщения об артиллерийском огне с турецкой стороны на границе и призвали Турцию остановить такой огонь». Одновременно он призывает и сирийских курдов не занимать новых территорий вдоль сирийско-турецкой границы.