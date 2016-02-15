За слова «польский концлагерь» Минюст Польши предлагает давать 5 лет тюрьмы
Варшава, 15 февраля, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Министерство юстиции Польши подготовило законопроект, который предусматривает пять лет тюрьмы за высказывания, которые приписывают Польше участие в преступлениях Третьего Рейха. Об этом сегодня, 15 февраля, передает «Радио Польша».
Сообщается, что польский Минюст подготовил законопроект, который предусматривает уголовное и административное наказание за использование выражений из разряда «польский концентрационный лагерь». Согласно законопроекту, употребление подобных выражений может понести за собой наказание в виде тюремного срока на пять лет.
Кроме того, Минюст хочет внести в Конституцию Польши запись о том, что «доброе имя Польши и польского народа находится под защитой закона».
На пресс-конференции в Варшаве заместитель министра юстиции Патрик Який заявил: «Хватит делать из Польши виновников Холокоста». Он добавил, что государство обязано заботится об имидже Польши за рубежом.
В законопроекте, разработанном Минюстом сказано, что 5 лет тюрьмы грозят за «публичное и противоречащее фактам приписывание Польше или польскому народу участия, организации или соучастия в преступлениях Третьего Рейха».
Суть дела тут заключается в том, что в 2013 году издание Rheinische Post использовало выражение «польский концлагерь». Тогда на издание был подан иск в суд. Но прокуратура отказалась возбуждать дело. В ведомстве заявили, что выражение «польский концлагерь» не указывает на то, что их строили поляки, а лишь описывает географическое положения лагерей смерти.
В том же году партия «Право и справедливость» представила в Сейме законопроект, согласно которому употребление выражения «польский концлагерь» считалось бы уголовным преступлением. Но тогдашняя правящая коалиция из «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии была против, справедливо указывая на то, что в таком случае наказуемыми оказались бы вырванные из контекста высказывания журналистов, ученых или политиков.
Однако теперь «Право и справедливость» находится у власти и похоже всерьез хочет сажать в тюрьму за высказывание.