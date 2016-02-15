Варшава, 15 февраля, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Министерство юстиции Польши подготовило законопроект, который предусматривает пять лет тюрьмы за высказывания, которые приписывают Польше участие в преступлениях Третьего Рейха. Об этом сегодня, 15 февраля, передает «Радио Польша».

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Сообщается, что польский Минюст подготовил законопроект, который предусматривает уголовное и административное наказание за использование выражений из разряда «польский концентрационный лагерь». Согласно законопроекту, употребление подобных выражений может понести за собой наказание в виде тюремного срока на пять лет.

Кроме того, Минюст хочет внести в Конституцию Польши запись о том, что «доброе имя Польши и польского народа находится под защитой закона».

На пресс-конференции в Варшаве заместитель министра юстиции Патрик Який заявил: «Хватит делать из Польши виновников Холокоста». Он добавил, что государство обязано заботится об имидже Польши за рубежом.

В законопроекте, разработанном Минюстом сказано, что 5 лет тюрьмы грозят за «публичное и противоречащее фактам приписывание Польше или польскому народу участия, организации или соучастия в преступлениях Третьего Рейха».

Суть дела тут заключается в том, что в 2013 году издание Rheinische Post использовало выражение «польский концлагерь». Тогда на издание был подан иск в суд. Но прокуратура отказалась возбуждать дело. В ведомстве заявили, что выражение «польский концлагерь» не указывает на то, что их строили поляки, а лишь описывает географическое положения лагерей смерти.

В том же году партия «Право и справедливость» представила в Сейме законопроект, согласно которому употребление выражения «польский концлагерь» считалось бы уголовным преступлением. Но тогдашняя правящая коалиция из «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии была против, справедливо указывая на то, что в таком случае наказуемыми оказались бы вырванные из контекста высказывания журналистов, ученых или политиков.

Однако теперь «Право и справедливость» находится у власти и похоже всерьез хочет сажать в тюрьму за высказывание.