Киев, 15 февраля, 2016, 19:08 — ИА Регнум. «Россия в Сирии действует как террористическая организация», — об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в Киеве во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Давутоглу обвинил Россию в атаках на мирное население и сравнил ее с ИГИЛ (запрещенная в России и других странах террористическая группировка — ИА REGNUM).

«К сожалению, в Сирии продолжаются варварские нападения на гражданское население — их продолжает как Россия, так и террористические организации.К сожалению, пока наши переговоры продолжались, Россия запущенной ракетой из акватории Каспийского моря попала в больницу и школу, что привело к большим жертвам среди гражданского населения… Россия и другие террористические организации, прежде всего ИГИЛ, в Сирии виновны в преступлениях против человечества. Если Россия продолжит вести себя как террористическая организация и заставлять гражданских бежать, мы дадим очень решительный ответ», — сказал Давутоглу.

Кроме того, он подчеркнул, что позиция Турции и Украины в оценке сирийских событий — едина.

В свою очередь украинский премьер-министр обвинил Россию в «неадекватном поведении» и связал конфликт в Донбассе с войной в Сирии, а также с военным противостоянием в Грузии в 2008 году.

«Последние кризисы существенно повысили геополитическую роль Турции. Сейчас в том числе от Турции зависит, каким образом и как скоро будет решен конфликт в Сирии, как преодолеть миграционный кризис и восстановить мировой порядок. Дерзкое и неадекватное поведение России, нарушающей все нормы международного права, провоцирует дальнейшие кризисы. Российское наступление в Грузии, незаконная аннексия Крыма, захват Донецка и Луганска, отправка российских войск в Сирию — это все одна цепочка нарушений международного права… Мы как никто знаем, что такое российская военная агрессия и что такое российская военная интервенция», — сказал украинский премьер.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что если бы Украина не разорвала с Россией отношения в 1991 году, сейчас украинцы воевали бы в Сирии. Также Порошенко заявлял о готовности Украины внести свой вклад в борьбу западной коалиции с ИГИЛ в Сирии. А вот народный депутат Украины и командир полка «Азов» Андрей Билецкий заявлял, что на стороне ИГИЛ в Сирии воюют около 200 крымских татар.