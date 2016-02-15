Симферополь, 15 февраля, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская вручила заместителя председателя организации «Меджлис крымско-татарского народа» (не зарегистрирована на территории России) Нариману Джелялову копию иска о запрете деятельности организации. Об этом сегодня, 15 февраля, пишет «Коммерсантъ».

avdet.org Флаг Меджлиса крымских татар

Сообщается, что прокурор Крыма подписала заявление в Верховный суд республики Крым о запрете деятельности «меджлиса» на основании статьи 9 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

В тексте документа, который огласила Поклонская сказано, что продолжают поступать обращения от крымско-татарского населения, в том числе от руководителей объединений крымско-татарских, с просьбой признать противоправной и провокационной деятельность «меджлиса крымско-татарского народа»

Кроме того, крымские татары потребовали принять меры в части запрета использования крымско-татарского национального флага преступниками, совершающими блокады и диверсии против народов Крыма.

В связи с тем, что председатель «меджлиса» Рефат Чубаров скрывается от органов следствия и находится в настоящее время в розыске за преступления, в совершении которых предъявлены обвинения, Поклонская вручила копию иска о запрете деятельности организации заместителю Чубарова Нариману Джелялову.