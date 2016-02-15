Санкт-Петербург, 15 февраля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Двое лидеров петербургской ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» предстанут перед судом за руководство деятельностью террористической организации. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Санкт-Петербурга.

politikus.ru Исламисты

По версии следствия, участники этой ячейки устраивали конспиративные собрания в общежитии одного из городских вузов, а также на различных квартирах в Петербурге и Ленинградской области. На этих собраниях «злоумышленники, воздействуя на религиозные чувства верующих, исповедующих ислам, вводили их в религиозное заблуждение».

Кроме того, как считает следствие, обвиняемые занимались распространением информации о деятельности организации, в том числе в сети Интернет, проводили конференции с целью пропаганды информации о деятельности запрещенной исламистской группировки.

Читайте также: Причастный к деятельности «Хизб-ут-Тахрир» иностранец задержан в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовным делам, возбужденным по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации). Уголовные дела после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будут направлены в Московский окружной военный суд.

«Кроме того, продолжается предварительное расследование в отношении еще 5 организаторов и участников указанной организации», — добавили в надзорном ведомстве.

Читайте также: В Москве задержан лидер ячейки «Хизб-ут-Тахрир»

Так называемая «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») ставит своей целью уничтожение государств и создание «всемирного халифата», в котором будут действовать «законы шариата». 14 февраля 2003 года решением Верховного Суда Российской Федерации эта структура признана террористической организацией.