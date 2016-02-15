Архангельск, 15 февраля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Архангельской области ввод жилья в 2015 году составил 0,3 квадратных метра на человека, что ниже общероссийского показателя почти в два раза. Всего в регионе за год было введено 343,4 тыс. кв. м, что на 7% больше, чем в 2014 году. Об этом в рамках пресс-конференции заявил заместитель председателя Правительства Архангельской области, министр строительства и архитектуры Архангельской области Андрей Шестаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

electrosa.ru Затянувшееся строительство

«Ввод жилья в Архангельской области ежегодно увеличивается на 10−15%. По итогам прошлого года в регионе введено жилья на 7% больше, чем в 2014 году. Не смотря на это, когда оценивается ситуация по строительству, необходимо учитывать такой показатель, как ввод жилья на душу населения. По итогам прошлого года у нас он ниже общероссийского показателя почти в два раза», — сказал Андрей Шестаков.

По его информации, по вводу жилья лидирует Приморский район (27,4 тыс. кв. м, 1,06 кв. м на человека), второе место по вводу жилья на душу населения занимает Котлас (67,8 тыс. кв. м, 0,92 кв. м на человека). В разряд отстающих попали Архангельск (62,9 тыс. кв. м, 0,18 кв. м на человека) и Северодвинск ((30,3 тыс. кв. м, 0,16 кв. м. на человека).

«За прошедший год в Архангельске было введено 64 тысячи квадратных метров жилья. Исходя из численности населения он должен составлять не менее 300 тысяч квадратов. А в том же Котласе, где численность населения в разы меньше, было сдано 67 тысяч квадратных метров жилья. Причина в том, что в Котласе разработана и успешно реализуется специальная программа по формированию земельных участков для застройки. Принята она до 2019 года. Ежегодно муниципалитет предоставляет застройщикам 170 земельных участков под строительство. К сожалению, ни в одном другом муниципалитете такой программы нет», — сказал Шестаков.

Что касается спроса и предложения на новое жилье, то он превышает предложение, что, разумеется, сказывается на ценообразовании. «Строить надо больше и перспективы для этого есть. ежегодно в Архангельске необходимо сдавать не менее 200 тысяч квадратных метров жилья. По последним данным только в Архангельске выдано около 400 тысяч разрешений на строительство, есть и свободные площади. К сожалению, имеющийся потенциал используется не полностью. Причина всему — административные барьеры, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут устранены. Отмечу, что 2016 год не будет показательным для ввода жилья не только в Архангельской области, но и в целом по стране», — сказал Андрей Шестаков.

Всего в рамках госпрограммы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 — 2020 годы)» плановый ввод жилья на 2016 год составляет 309,7 тыс. кв. м. Однако по информации администраций муниципальных образований Архангельской области в 2016 году планируется ввести 386,6 тыс. кв. м жилья.