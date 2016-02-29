Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 06:15 — ИА Регнум. «Лучшим анимационным полнометражным фильмом» по версии Американской киноакадемии стала картина «Головоломка». Премия «Оскар» за лучший мультфильм только что была вручена её создателям —Питу Доктеру и Джонасу Риверу.

Цитата из а/ф «Головоломка». реж. Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен. 2015. США Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость

Идея «Головоломки» принадлежит Питу Доктеру, обладателю «Оскара» за мультфильм «Вверх» 2010 года. По словам самого режиссёра, он придумал сценарий после того, как его собственная дочь прошла через трудный подростковый период.

Действие фильма происходит в голове 11-летней девочки Райли Андерсон, где пять эмоций: Гнев, Радость, Брезгливость, Страх и Печаль попытаются провести её через жизнь.

Премьера мультфильма состоялась на 68-м Каннском кинофестивале, где он демонстрировался во внеконкурсном показе. Помимо «Оскара» «Головоломка» получила «Золотой глобус» как Лучший анимационный фильм.

В театре Долби в Лос-Анджелесе продолжается вручение кинопремии «Оскар-2016». В номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» было представлено пять работ: