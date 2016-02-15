Саратов, 15 февраля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, у памятника войнам-интернационалистам на 3-ей Дачной в Саратове поминали не вернувшихся с войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mail.yandex.ru Саратов 15 февраля 2016 год: митинг памяти 27-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана

Член Саратовской региональной общественной организации «Союз семей погибших военнослужащих» Альфия Самсонникова рассказала, что «ничто не может сравниться с болью от потери близкого человека. «Мой муж погиб в Афгане в 1989 году, ему было 27 лет, — напомнила она. — И сейчас наша главная задача состоит в том, чтобы хранить память о них, о тех подвигах, которые они совершили. Сегодня много спорят о том, как оценивать окончание войны в Афганистане, как победу или как поражение? Я считаю, что это все-таки была победа, победа здравого смысла».

На митинге в соответствии с приказом председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Героя Советского Союза Бориса Громова медалью «За ратную доблесть» были награждены саратовские участники боевых действий в Афганистане. Участники митинга почтили память не вернувшихся с полей сражений минутой молчания, в их честь прозвучали залпы из стрелкового оружия.