Астрахань, 15 февраля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В текущем году в Астраханской области обновят фасады, крыши и подъезды почти четырех сотен многоквартирных домов. Всего по региональной программе планируется капитально отремонтировать 373 дома. Такая информация, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 15 февраля, была озвучена на заседании коллегии регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

avremstroy.ru Капитальный ремонт домов

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Астраханцы будут платить за капремонт 4 рубля за кв. метр жилья

«Сегодня основной источник капремонта — ежемесячные взносы горожан. В Астраханской области он составляет четыре рубля с квадратного метра, что гораздо ниже, чем в других регионах России и ЮФО», — отметил министр ЖКХ региона Сергей Кучумов.

За два года астраханские собственники собрали 292 млн рублей. Собираемость взносов составила 60%.

Добавим, что в последнее время с привлечением средств Фонда содействия реформирования ЖКХ капитальный ремонт жилья проводился в Астрахани, Нариманове, Камызяке и в Харабали. Всего здесь было отремонтировано 40 многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, региональная программа капремонта многоквартирных домов в Астраханской области была принята в августе прошлого года. Всего, согласно документу, в ближайшие 30 лет в регионе должны быть капитально отремонтированы свыше 6 тыс. домов. Согласно краткосрочному плану на 2015−2016 годы в области в прошлом году планировалось отремонтировать 184 дома, общий объем финансирования предполагался на уровне 688,2 млн рублей (по городу Астрахани соответственно138 МКД и 580 млн рублей).

Всего же за последние шесть лет в Астраханской области проведён капитальный ремонт более тысячи многоквартирных домов общей площадью более 3 млн кв. метров. Жилищные условия улучшили свыше 119,7 тыс. человек. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено более 2 млрд рублей, в том числе средства фонда ЖКХ — более 1,5 млрд рублей.