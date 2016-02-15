Выборг, Ленинградская область, 15 февраля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Более сотни плакатов, альбомов и афиш советского периода изъяли в автомобиле петербургской супружеской пары при попытке вывоза в Финляндию на таможенном посту в пункте пропуска «Светогорск» (Ленинградская область, Выборгская таможня). Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в Северо-Западном таможенном управлении.

СЗТУ, sztu.customs.ru Советский плакат, который, в числе прочих, пытались вывезти в Финляндию

Семья из Петербурга на автомобиле Nissan везла в Финляндию 121 произведение советского периода отечественной истории без каких-либо разрешительных документов на вывоз данного товара из РФ.

«В настоящее время изъятый товар направлен на проведение искусствоведческой экспертизы. В случае признания товара культурной ценностью, лица, его перемещавшие, будут привлечены к административной или уголовной ответственности», — сообщили в Выборгской таможне.