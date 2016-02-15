Москва, 15 февраля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В Москве 15 февраля вкладчики Внешпромбанка провели согласованный пикет у офиса банка на Комсомольском проспекте, дом 42. В 12:00 перед главных входом банка выстроились пять человек с плакатами. Целью активистов было «выйти на диалог с временной администрацией финансовой организации». Всего в протестной акции приняли участие порядка 20 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет вкладчиков офиса «Внешпромбанка»

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM вкладчик Константин Монахов, участники пикета требуют передать все частные вклады в другие банки.

«Мы, члены инициативной группы сообщества обманутых вкладчиков Внешпромбанка, представляем интересы более 400 вкладчиков банка из разных регионов России. Нас здесь только пять человек только потому, что пикет разрешили проводить на пять человек», — заявил Монахов. По его словам, в ближайшее время вкладчики планируют согласовать пикет на 100 человек.

За порядком во время проведения пикета следили трое сотрудников полиции. Члены инициативной группы вкладчиков банка на протяжении нескольких часов скандировали лозунги, среди которых были: «Верните деньги вкладчиков», «ЦБ на мыло», «ЦБ и АСВ отвечайте за дыру», «Надзор ЦБ под суд"¸ «Бездействие надзора ЦБ во Внешпромбанке — финансовый терроризм», «Путин, возьмите под личный контроль работу ЦБ и АСВ во Внешпромбанке».

Комментируя происходящее, участник пикета Наталья Ластовец сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что вкладчики поверили рейтингам банков, публикуемым Центральным Банком РФ (ЦБ РФ) на основании финансовой отчетности банков, и были спокойны за свои денежные средства. «Во Внешпромбанке обслуживались Русская православная церковь, Олимпийский комитет, а также родственники высокопоставленных чиновников», — пояснила она.

После отзыва лицензии Внешпромбанка в январе 2016 года, по мнению вкладчиков, ЦБ РФ должен был объективно разобраться в том, кто виновен в данной ситуации. «Конкретные виновники, в течение многих лет осуществляющие контроль за деятельностью Внешпромбанка, должны быть наказаны по всей строгости закона. Передать все вклады физических лиц в другие банки в валюте, в которой они были зачислены на счета Внешпромбанка. Юридических лиц включать в первую очередь кредиторов, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) включить в последнюю очередь кредиторов. Только в этом случае можно говорить о государственном страховании вкладов», — отметила Ластовец.

Она добавила, что члены инициативной группы банка неоднократно обращались к президенту РФ Владимиру Путину, руководству ЦБ РФ и АСВ с просьбой разобраться в ситуации.

«Мы писали письма, что платежи нам не прошли, что у нас появляется задолженность перед бюджетом. Мы получали трафаретные отписки. Мы отправляли письма 18 декабря, а 29 декабря одновременно на два наших письма ответили одинаковым текстом, хотя проблемы, освещенные в тексте, были самыми разными. В трафаретных письмах просто написано было, что в соответствии с номерами приказов ЦБ, банк лишен лицензии, введена временная администрация. И больше ничего. Ситуация не проясняется, — сообщила Ластовец. — Мы сегодняшним протестным мероприятием хотим призвать их, чтобы нас услышали. Это наш первый протест. Банк ничего не отвечал с 18 декабря. Единственное, что 22 января, когда был объявлен мораторий, их обязали сделать реестр вкладчиков. А мы хотим надеятся на то, что хотя бы такой ситуацией мы призовем ЦБ за цифрами увидеть людей, их проблемы и нужды. И потом, мы очень возмущены ситуацией: как же ЦБ просмотрел такую большую дыру в таком большом банке».

Представитель ООО «Внешпромбанк» от комментариев корреспонденту ИА REGNUM отказался.

Напомним, в октябре 2015 года Внешпромбанк занимал 37-е место в банковской системе РФ по величине активов. 18 ноября 2015 года главное управление ЦБ РФ по центральному федеральному округу города Москвы предписало председателю совета ООО «Внешпромбанк» Е.В. Лириной и президенту Л.И. Маркус сформировать резервы на возможные потери по ссудам по 39 юридическим лицам на предлагаемую сумму 7,2 млрд рублей.15 декабря 2015 года эти же лица получили предписание на формирование резервов на возможные потери по ссудам по 61 юридическому лицу на предполагаемую сумму 6,6 млрд рублей.

Следственным департаментом МВД России 18 декабря 2015 года возбуждено уголовное дело №221 896 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Маркус Л.И. По данным следствия, Маркус с соучасниками в 2013 году создали организованную преступную группу с целью хищения средств банка. Всего было похищено 932 миллиона 610 рублей.

18 декабря 2015 года Цетробанк назвначил во Внешпромбанке временную администрацию сроком на шесть месяцев для определения его объективного фнансового положения. 22 декабря ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Внешпромбанка. 19 января 2016 года руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией банка обязала заместителя директора департамента кредитования и депозитных операций доформировать резервы на возможные потери по ссудной задолженности 259 заемщиков юридических лиц и 43 заемщиков физических лиц в срок до 21 января 201 года.

С 21 января ЦБ РФ отозвал у Внешпромбанка лицензию на осуществление банковских операций, а также было прекращено действие моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Внешпромбанка, в связи с чем по вышеуказанным обстоятельствам прекратилось также действие и срока реализации вкладчикам их права на получение разового возмещения по ранее наступившему страховому случаю, основанному на введении моратория.