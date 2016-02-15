Воронеж, 15 февраля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Около пяти тысяч участников собрала XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016» в Воронеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Несмотря на установившуюся теплую погоду, соревнования отменять не стали и провели 14 февраля.

kurganobl.ru Лыжня России

Соревнования традиционно проводились на спортивной базе «Олимпик». Началась гонка с VIP-забега, который составил 2016 метров, — как дань предстоящим Олимпийским играм в Бразилии. Затем юноши и девушки моложе 18 лет приняли участие в гонке на пять километров. На трассу в 10 км вышли участники старше 19 лет.

По итогам лыжных гонок специальными призами были отмечены самые юные участники, самые опытные, а также лучшая спортивная семья.

Добавим, последний снегопад в Воронежской области прошел в конце января, с начала февраля в регионе установилась теплая погода, днем столбик термометра, как правило, оказывается выше нуля. В день проведения соревнований температура воздуха составляла около трех — четырех градусов тепла, периодически шел дождь.

В ряде регионов Центральной России, где также установилась оттепель, власти приняли решение о переносе «Лыжни России» — в надежде на то, что зима все же ненадолго вернется.