Омск, 15 февраля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Омске на основании материалов, собранных полицейскими, фигурантам предъявлено обвинение в 121 факте мошенничества с обналичиванием материнского капитала. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД России.

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Расследование уголовного дела завершено. Установлено, что семеро фигурантов, используя заранее разработанную схему, осуществляли незаконное обналичивание материнского капитала.

По данным ведомства, в 2011—2013 годах фактический руководитель одного из городских агентств недвижимости создала организованную группу из числа своих работников. В ходе предварительной проверки сотрудники УЭБ и ПК установили, что подозреваемые размещали в СМИ объявления о предоставлении риелторских услуг, в том числе с использованием средств материнского капитала.

В различных районах Омской области они приобретали дома, непригодные для проживания или находящиеся в аварийном состоянии, и выкупали их у собственников за небольшую плату. Фиктивные договоры на выдачу займа с держателями сертификатов заключали на покупку именно этих жилых помещений. Позже деньги, предназначенные для улучшения жилищных условий, поступали на счета организации. Часть обналиченной суммы передавалась владелице сертификата. Таким образом, по данным областного УМВД, подозреваемые незаконно обналичили денежные средства на общую сумму более 45 миллионов рублей.

В июне 2014 года было возбуждено уголовное дело. Допрошено более 700 человек, проведено 20 экспертиз. В феврале 2016 года всем подозреваемым, в том числе организатору — 34-летней жительнице Омска — предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Расследование завершено, уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, объем уголовного дела составил 240 томов. Обвиняемые — шесть женщин и один мужчина.