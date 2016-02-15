Вашингтон, 15 февраля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Космический телескоп «Хаббл» позволил астрономам сделать снимки будущей звезды НВС 1, расположенной в созвездии Кассиопеи, сообщается на сайте орбитальной обсерватории.

Космический телескоп Спитцер, НАСА Горы творения в области звездообразования W5 (IC 1848) в Кассиопее

Объект находится на расстоянии 2400 световых лет от Земли. НВС 1 еще не стала полноценным светилом. Она находится внутри пылевой туманности, которую подсвечивает изнутри. Подобные объекты астрономы именуют «звездами до главной последовательности». Они еще недостаточно сжаты и термоядерная реакция в них еще не происходит. Изучение таких «звёзд-подростков» помогает понять процессы формирования светил.

Подсвеченные такими «подростками» туманности и пылевые коконы становятся видимыми для нас на непродолжительное по космическим меркам время в несколько тысяч лет. Их еще называют «отражательными туманностями».

Отражательные туманности не излучают собственного видимого света, они рассеивают свет звезд, находящихся внутри, как туман рассеивает свет фонаря.