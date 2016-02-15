Калуга, 15 февраля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Министр развития информационного общества Калужской области Дмитрий Разумовский, выступая на собрании, посвященном итогам социально-экономического развития Жиздринского района в прошлом году и задачам на 2016 год и говоря о необходимости продолжения введения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, предложил пользоваться в данной работе возможностями геоинформационных технологий: «Наше министерство готово оказать такую помощь. У нас есть проект дистанционного зондирования земли, мониторинг со спутника. Мы этой информацией охотно делимся, и выездные проверки уже можно проводить на тех территориях, где действительно по результатам дешифрирования видно, что земля не используется».

nikatv.ru Мониторинг из космоса заброшенных земель сельхозназначения.

Между тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Калужской области под пашню задействовано только половина имеющихся сельхозугодий. Многие собственники земельных угодий не спешат их обрабатывать, а на этих землях складируется мусор и растут сорняки.

И здесь, президент России Владимир Путин ждет от Госдумы принятия закона об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения у нерадивых собственников. «Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашен, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат», — отметил Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. «Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению и продавать их на аукционах тем, кто хочет и может возделывать их», — сказал Путин. «Прошу правительство к 1 июня 2016 года подготовить конкретные предложения, включая проекты нормативных актов, а депутатов Государственной Думы и всех членов Федерального Собрания прошу внести поправки в законодательство в течение следующего года, и в осеннюю сессию следующего года принять соответствующий закон», — обратился президент к парламентариям.

Как сообщало ИА REGNUM, возврат в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения калужский губернатор Анатолий Артамонов также считает актуальной проблемой.

«Необходимо разработать критерии эффективного использования земли, сформировать понятийный аппарат. Не используют по назначению — налог для них повышается в 10 раз», — предложил губернатор на расширенной коллегии по итогам сельскохозяйственного года в области.

Анатолий Артамонов обратился к присутствующим на коллегии в Калуге депутатам Государственной думы РФ Геннадию Кулику и Анатолию Ковалеву с настоятельной просьбой ужесточить законы в отношении недобросовестных землепользователей.