В Калужской области заброшенные сельхозземли будут отслеживать из космоса
Калуга, 15 февраля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Министр развития информационного общества Калужской области Дмитрий Разумовский, выступая на собрании, посвященном итогам социально-экономического развития Жиздринского района в прошлом году и задачам на 2016 год и говоря о необходимости продолжения введения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, предложил пользоваться в данной работе возможностями геоинформационных технологий: «Наше министерство готово оказать такую помощь. У нас есть проект дистанционного зондирования земли, мониторинг со спутника. Мы этой информацией охотно делимся, и выездные проверки уже можно проводить на тех территориях, где действительно по результатам дешифрирования видно, что земля не используется».
Между тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Калужской области под пашню задействовано только половина имеющихся сельхозугодий. Многие собственники земельных угодий не спешат их обрабатывать, а на этих землях складируется мусор и растут сорняки.
И здесь, президент России Владимир Путин ждет от Госдумы принятия закона об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения у нерадивых собственников. «Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашен, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат», — отметил Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. «Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению и продавать их на аукционах тем, кто хочет и может возделывать их», — сказал Путин. «Прошу правительство к 1 июня 2016 года подготовить конкретные предложения, включая проекты нормативных актов, а депутатов Государственной Думы и всех членов Федерального Собрания прошу внести поправки в законодательство в течение следующего года, и в осеннюю сессию следующего года принять соответствующий закон», — обратился президент к парламентариям.
Как сообщало ИА REGNUM, возврат в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения калужский губернатор Анатолий Артамонов также считает актуальной проблемой.
«Необходимо разработать критерии эффективного использования земли, сформировать понятийный аппарат. Не используют по назначению — налог для них повышается в 10 раз», — предложил губернатор на расширенной коллегии по итогам сельскохозяйственного года в области.
Анатолий Артамонов обратился к присутствующим на коллегии в Калуге депутатам Государственной думы РФ Геннадию Кулику и Анатолию Ковалеву с настоятельной просьбой ужесточить законы в отношении недобросовестных землепользователей.