Саратов, 15 февраля, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Саратовец Николай Писарев — участник боевых действий на Северном Кавказе, участник антитеррористической операции по освобождению заложников мюзикла «Норд-Ост» в Москве поехал работать в район Крайнего Севера не из-за романтики, а для того, чтобы его семья могла выплачивать ипотеку за однокомнатную квартиру. Его обращение в ИА REGNUM — это крик души: «На что теперь жить его семье — жене и маленькой дочке?»

Николай Писарев Николай Писарев на Мысе Шмидта

У Николая Писарева на руках все документы, подтверждающие факт его работы в ООО «РусАльянс Строй» в должности электросварщика на строительном участке №2 обособленного подразделения в поселке городского типа Мыс Шми́дта на Чукотке. Объект — военная база строится по заказу Минобороны РФ. Проработал он в районе Крайнего Севера с 30 июня по 11 декабря 2015 года. Дал подписку о неразглашении военной тайны.

«Мы уже написали жалобу в администрацию президента Владимира Путина и нам пришел ответ, что она переправлена в следственный комитет Москвы, — рассказала жена Николая Любовь. — Звоним регулярно в «РусАльянс Строй», кадровик каждый раз отвечает, что денег нет. Директор компании раньше говорил по телефону: «Мы не отказываемся, что мы должны работникам. Но у нас проблемы и не мы виноваты». А теперь он вообще отключил телефон. А нам нечем ребенка кормить. У всех родственников заняли денег, а чем отдавать? Как нам жить?»

На сайте «Русальянса», где в числе партнеров указана компания «Спецстрой России», размещена информация: «Уважаемые работники ООО «РусАльянс Строй» и их родственники! Информируем Вас о сложившейся ситуации с перевозками персонала на объекты и с объектов строительства, а также о ситуации с выплатой заработной платы. Заказчиком строительства данных объектов (остров Врангеля и мыс Шмидта) является Департамент строительства Министерства Обороны РФ. Генеральный Подрядчик — ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России». Подрядчик — ФГУП ГУИР №2 при Спецстрое России. Субподрядчик — ООО «РусАльянс Строй».

«С февраля 2015 года ООО «РусАльянс Строй» ведет строительство объектов, расположенных на о. Врангеля и м. Шмидта, за счёт собственных средств, в том числе и выплату заработной платы, — указано в опубликованном документе. — Денежные средства, полученные ФГУП ГУИР № 2 от Министерства обороны РФ на строительство объектов на о. Врангеля и м. Шмидта в августе 2015 года были использованы руководителем ФГУП ГУИР № 2 при Спецстрое России О.В. Сиразетдиновым по неизвестному нам назначению. В результате этого ООО «РусАльянс Строй» не получило необходимые объемы финансирования для завершения строительства объектов и фактически стало заложником сложившейся ситуации, о чем неоднократно докладывалось руководству Министерства Обороны РФ. Помимо этого, в Прокуратуру Чукотского автономного округа было направлено обращение об имеющихся нарушениях закона в деятельности ФГУП ГУИР № 2 при Спецстрое России».

«Руководством ООО «РусАльянс Строй» в адрес Генерального Подрядчика и Подрядчика неоднократно направлялись обращения о вывозе персонала с объектов строительства и проведении смены сотрудников, — сообщается в опубликованном тексте. — Мы предпринимаем все возможные меры для скорейшего разрешения ситуации, произведения смены персонала на объектах, выплаты заработной платы сотрудникам и привлечения необходимых денежных средств для решения данного вопроса. О ситуации доложено руководству Министерства Обороны. Ждем реакции».

Кроме того, в тексте содержатся обвинения ООО «РусАльянс Строй» в адрес подрядчик — ФГУП ГУИР №2 при Спецстрое России: «Руководству компании далеко не безразличны судьбы пострадавших сотрудников. За счет личных средств руководства был оплачен чартерный самолет для вывоза работников, который 22 октября 2015 прибыл в Анадырь и должен был забрать людей с объектов строительства, но врио начальника ФГУП ГУИР N2 при Спецстрое России О.В. Сиразетдинов по непонятной причине запретил вывозить людей, а без его согласования сделать это не представляется возможным. «Будете работать по моим правилам или не будете вообще, — заявил О.В. Сиразетдинов в частной беседе с одним из руководителей компании, — я сделаю все, чтобы вышибить вас с этих островов». Ему не интересно выполнение задач Президента РФ, он хочет получать откаты от своего субподрядчика. Помимо того, что ООО «РусАльянс Строй» стало заложником ситуации ввиду неполучения денежных средств, невозможности в сроки рассчитываться с персоналом и партнерами, нам препятствуют даже в том, чтобы помочь сотрудникам, используя собственные средства. Нам надоел этот беспредел О.В. Сиразетдинова, мы обратились во все инстанции, довели информацию о сложившейся ситуации до руководства Министерства Обороны. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация будет разрешена, все долги перед работниками и подрядчиками будут погашены, перевахтовки на объектах смогут осуществляться в нормальном режиме, а наша репутация будет восстановлена» (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM).

ООО «РусАльянс Строй» также опубликовало ответ прокуратуры Москвы работникам компании, из которого, помимо факта наличия задолженности по заработной плате, также следует причина, по которой образовалась данная задолженность — а именно ненадлежащее выполнение ФГУП ГУИР № 2 своих договорных обязательств (приложение — письмо Прокуратуры г. Москвы № 7/32−5903−2015 от 12.01.2016).

В свою очередь начальник Главного управления инженерных работ №2 (ГУИР №2) при Спецстрое России Олег Сиразетдинов опроверг обвинения в коррупции со стороны субподрядчика: «Хотел бы обратить внимание, что информация, размещенная 3 октября 2015 года на официальном сайте ООО «РусАльянс Строй» по поводу проблем с отправкой рабочих и задержки выплаты им заработной платы, содержит недостоверные сведения и порочит мои честь и достоинство, как руководителя предприятия, а также репутацию Главного управления инженерных работ №2 при Спецстрое России», — передает слова Сиразетдинова пресс-служба ГУИР №2 при Спецстрое».

По словам Николая Писарева, выбраться на Большую землю ему и оставшимся на тот момент на Мысе Шмидта трем десяткам работникам удалось только в середине декабря прошлого года. Месяц ждали вертолет МЧС, который доставил их в Анадырь, а оттуда в Москву. «В аэропорту сунули нам по 10 тыс. рублей и трудовые книжки. Все кормят обещаниями расплатиться. Теперь уже сами жалуются, что сидят в своем офисе в Москве без зарплаты, потому что тот, кто-то свистнул их деньги».

Стоит отметить, что эта тема задолженности по зарплате работавшим вахтовым методом в Арктике специалистам широко освещалась в СМИ. Так, в конце января 2016 года появилась информация о том, что Московская прокуратура установила: сумма задолженности ООО «РусАльянсСтрой» перед работниками за период с августа по октябрь 2015 года составляет 22 млн 142 тыс. 843,8 рублей.

Федеральное агентство по специальному строительству подало к недобросовестным субподрядчикам иски на почти 62 млрд рублей. «С недобросовестными субподрядчиками, допустившими нарушения, ведется активная претензионно-исковая работа — сейчас в судах рассматривается более тысячи исков на сумму почти 62 млрд рублей, в 2015 году были вынесены решения суда о взыскании с недобросовестных субподрядчиков почти 24 млрд рублей», — рассказал в интервью «Коммерсанту» директор Спецстроя Александр Волосов.

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