Москва, 15 февраля, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Россия обеспечит водителей остановленных на Украине российских фур водой и продовольствием. Организован подвоз продовольствия и воды, с тем чтобы жизнеобеспечение было на нормальном уровне. На уровне МИДов и министерств транспорта установлены контакты и ведутся переговоры, консультации с целью разблокирования ситуации. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на заседании главы кабмина РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото Антонова Дарья ИА REGNUM Водители фур

По словам Двороквича, с 11 февраля на территории Украины стало производиться блокирование грузовых транспортных средств российских перевозчиков, это происходит, в основном, на Западной Украине, в Закарпатье. «И в настоящий момент таким образом остановлено порядка ста транспортных средств, причем это происходило именно с незаконным применением оружия. Российские водители находятся под угрозой применения оружия», — уточнил он.

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Ранее из-за невозможности транзитного проезда российских фур через Польшу стал активно использоваться маршрут через Закарпатье. Однако с прошлого четверга участники блокады транзита российских товаров через территорию Украины не пропускают российские фуры через западные и северные области страны.

Россия в ответ на незаконное блокирование российских грузовиков приостановила движение большегрузов, зарегистрированных на Украине. А кабмин Украины 15 февраля принял решение приостановить перемещение российских грузовиков по территории страны.

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Напомним, около 100 российских машин остаются на территории Украины. Более 500 автомобилей не могут с территории Евросоюза въехать на территорию Украины для дальнейшего движения в сторону Белоруссии и далее в Российскую Федерацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 10 областях Украины проходит гражданская блокада движения российских фур. Активисты «Правого сектора» и других общественных организаций требуют от правительства запретить транзит российских грузов из РФ в ЕС через украинскую территорию.