Москва, 15 февраля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Наблюдение охватывает малые (включая микро-) и средние предприятия, а также индивидуальных предпринимателей. В декабре 2015 года на адреса малых предприятий и индивидуальных предпринимателей Росстатом были направлены бланки форм. Они содержат ряд вопросов о видах экономической и параметрах производственной деятельности (выручка, расходы), стоимости и составе основных средств, занятости и оплате труда, господдержке.

Инфографика МиСП

Участие бизнеса в наблюдении — возможность внести вклад в формирование государственной политики по поддержке предпринимательства.

Росстатом гарантируется полная конфиденциальность данных. Передача сведений в налоговые и иные фискальные органы исключена.