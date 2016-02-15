Москва, 15 февраля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Вывоз 99% обломков демонтированных торговых павильонов будет осуществлен до конца дня 15 февраля с улиц Москвы, сообщает «Вечерняя Москва».

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых точек на Чистых прудах

Работы по вывозу фрагментов 97 уже снесенных построек проводит Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 февраля в столице начался снос торговых павильонов, признанных властями Москвы незаконными постройками. Снос утвержден для 104 объектов самостроя.

Ожидается, что полностью демонтаж 104 объектов будет завершен к началу марта, а территория, ранее занимаемая постройками, будет благоустроена.