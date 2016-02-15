Мурманск, 15 февраля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Мурманске приступили к демонтажу главной ёлки, которую установили в преддверии наступления 2016 года в центре города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Мурманска.

citymurmansk.ru Новогодняя ёлка в Мурманске

«Работы будут завершены к 18 февраля», — отметили в администрации.

Всего главная городская ель простояла на площади Пять углов в Мурманске два месяца, добавили в пресс-службе.

Напомним, накануне праздников во всех округах города были установлены иллюминация и новогодние ёлки. В частности, в Первомайском районе власти установили 11 новогодних деревьев, в Ленинском — 14 елей, многие из которых разместились на дворовых территориях. В Октябрьском административном округе на придомовых территориях были установлены ели сразу по нескольким адресам.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 2016 года в Мурманске установили новое световое оборудование. К примеру, иллюминация «Дивный лес» украсила один из округов города: на разделительной полосе по Кольскому проспекту появились световые олени, совы, лисы, медведи. Всего на праздничную иллюминацию из бюджета муниципалитета было выделено порядка 20 миллионов рублей.