Заринск, Алтайский край, 15 февраля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Несколько учеников школы №2 Заринска 13 февраля пострадали от укусов собаки. Молодой пес бойцовской породы забежал прямо в здание этого учебного заведения и покусал учеников. Родители пострадавших детей написали заявления в полицию. Эту информацию, полученную от редакции местной газеты «Наш город — Заринск», ИА REGNUM подтвердила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

ИА REGNUM Собака, покусавшая детей в одной из школ Заринска

«Заявления к нам действительно поступили. В настоящее время выясняются все обстоятельство произошедшего», — пояснила Светлана Ляпунова.

Между тем, данное происшествие уже обсуждают в социальных сетях. По свидетельству очевидцев, пострадали пятеро детей. Все они получили поверхностные раны нижних конечностей. А одну из школьниц пес укусил в боковую часть туловища. Детям пришлось ставить уколы от бешенства.

Ранее в интервью редакции районной газете «Наш город-Заринск» директор школы Иван Першин рассказал, что усмирить разошедшегося пса удалось завхозу школы — Геннадию Юрчику — бывшему чернобыльцу. Он прикрыл собаку своим телом и вытащил на улицу.

Далее, вероятно, никаких мер к животному предпринято не было. Только сегодня неравнодушные отыскали пса-разбойника на одной из улиц Заринска. Произошло это в тот момент, когда собака набросилась на двух мальчиков, игравших во дворе дома.

По свидетельству тех, кто видел животное, причина его вызывающего поведения не в болезни, а в характере: «пес хороший, но на детей реагирует сразу».

Как получилось, что псина беспрепятственно вошла в здание школы, узнать не удалось.

«Все у нас нормально. По поводу инцидента с собакой, вам может пояснить только директор, но он на больничном», — заявили ИА REGNUM в учительской.

В Следственном Управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю ИА REGNUM сообщили, что уже проводят проверку по факту халатности сотрудников школы.