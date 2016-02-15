Ярославль, 15 февраля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля отказался признать мэрию города пострадавшей в рамках уголовного дела Евгения Урлашова. Об этом стало известно сегодня, 15 февраля.

Накануне с ходатайством о принятии гражданского иска в рамках рассматриваемого уголовного дела Евгения Урлашова в суд обратился депутат муниципалитета Владимир Зубков, действующий от имени мэрии по доверенности. Основанием для ходатайства стали озвученные в суде материалы, свидетельствующие о факте передачи имущества муниципального ОАО «Городское дорожное управление» в собственность частной компании «Ярдорстрой» за взятку в размере 30 млн рублей, полученную Евгением Урлашовым от предпринимателя Эдуарда Авдаляна.

Как ни странно, против ходатайства выступили и адвокаты Урлашова, и сторона гособвинения, отметив, что в материалах дела отсутствует информация о причинении ущерба мэрии Ярославля. В итоге суд отклонил ходатайство мэрии.

Таким образом, имущество ОАО «Городское дорожное управление», скорее всего, утрачено мэрией Ярославля безвозвратно.

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