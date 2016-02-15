Степанакерт, 15 февраля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. 15 февраля президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял участие в заседании по подведению итогов деятельности мэрии г. Степанакерта в 2015 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу президента НКР.

С соответствующими докладами выступили мэр Сурен Григорян и ответственные сотрудники различных подразделений мэрии.

В своем выступлении Бако Саакян отметил, что объем проведенных работ и положительные сдвиги в деятельности разных структур и подразделений, обеспечивающих бесперебойное функционирование городского хозяйства, достойны соответствующей оценки.

Глава государства подчеркнул, что власти уделяют особое внимание развитию столицы, добавив, что Степанакерт является визитной карточкой государства для внешнего мира. Президент Саакян коснулся также существующих в городе проблем и дал соответствующие поручения по их решению.