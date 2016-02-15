Ставрополь, 15 февраля, 2016, 14:11 — ИА Регнум.



foto-basa.com Проблемная молодёжь

Общественная палата Ставропольского края совместно со Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России объявляют о старте проведения социологического опроса среди молодежи Ставрополья на тему: «Изучение наркоситуации в молодежной среде», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Опрос будет проводиться до 9 марта. К участию в нем будет привлечено максимально возможное количество респондентов — учащихся школ, гимназий и лицеев, студентов вузов и училищ края.

Общественники намерены определить состояние наркоситуации в крае и масштабы распространения и потребления наркотиков. Кроме того, целью изучения общественного мнения является отношение молодежи к этому явлению

Итоги опроса будут подведены на расширенном пленарном заседании Общественной палаты по проблемам незаконного распространения и потребления наркотиков, профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на территории Ставрополья.

«Исследование позволит в итоге получить сведения об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков, а также тех факторах, которые оказывают на это непосредственное влияние», — прокомментировал акцию председатель краевой Общественной палаты и регионального отделения Ассоциации юристов России, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин.

Отметим, что в 2013 и в 2014 годах уже проводились анкетирования старшеклассников и студентов Ставрополья, а аналитические материалы по итогам таких опросов направлялись в правоохранительные органы, органы законодательной и исполнительной власти края.

Напомним, только сегодня правоохранительные органы региона сообщили о завершении расследования очередного дела о продаже наркотиков через интернет. Житель Предгорного района расфасованное вещество хранил в тайниках около жилых домов в качестве закладок. А в декабре минувшего года на Ставрополье был пресечен канал поставки героина из Азербайджана в Европу.

В прошлом году в крае также была осуждена крупная группа наркоторговцев, на счету у которой более 40 преступлений.