Калуга, 15 февраля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, в Калуге состоялся митинг, посвящённый 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, память воинов-интернационалистов почтили глава городского самоуправления Александр Иванов, заместитель городского головы Юрий Моисеев, ветераны боевых действий, члены семей погибших, представители молодёжных и общественных организаций.

В своём выступлении Александр Иванов поздравил с памятной датой воинов-интернационалистов и отметил их значительный вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения.

«Хочу выразить огромную благодарность всем калужанам, кто с оружием в руках защищал нашу страну. Сегодня как никогда важен патриотической настрой молодого поколения. К сожалению, всё меньше и меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной войны, поэтому ветераны Афганской войны и других военных конфликтов принимают на себя эстафету патриотического воспитания нашей молодёжи. Вы являетесь образцом мужества и патриотизма, прекрасным примером для подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Городские власти со своей стороны, как и прежде, будут обеспечивать все меры социальной поддержки ветеранам и семьям погибших», — заявил Александр Иванов.

Председатель Калужского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат калужской городской думы Александр Одиночников сказал: «Весной 1945 года, заплатив огромную цену за победу в Великой Отечественной войне, наш народ надеялся, что впереди ждут мирная жизнь и созидательный труд. К сожалению, эти надежды не оправдались. Защищая интересы и безопасность страны, солдаты и офицеры нашей армии принимали участие в 35 локальных вооруженных конфликтах, в которых погибло более 25 тысяч наших соотечественников. За моей спиной монумент «Журавли», на котором высечены имена калужан, павших в войнах и военных конфликтах в Корее, Югославии, Венгрии, Эфиопии, Анголе, Афганистане и на Северном Кавказе. Вечная им память!»

Память павших почтили минутой молчания. К памятнику воинам-афганцам и монументу «Журавли» возложили цветы и венки.